Haapsalu raudtee võib juba sel kuul saada rohelise tule

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on valmis andma jah-sõna vahepeal riiulile lükatud Haapsalu raudtee ehitusele, kirjutab Maaleht.

Haapsalu raudtee lõik Turbast kuni Ristini on regionaalministri Madis Kallase kinnitusel liikuvusreformi investeeringute kavas sees, kuid sellele peab märtsi lõpus heakskiidu andma valitsus.

Haapsalu raudtee kasuks räägib regionaalministri sõnul fakt, et see on ainuke rahastusele kandideeriv raudteetaristu objekt, mis on lõpuni projekteeritud ja valmis ehitushanke väljakuulutamiseks.

„Kõik on kokku leppinud, et ühistransport on loodussõbralik ja turvaline. Ka meie valitsev partei räägib, et autod saastavad keskkonda, mistõttu on nende kasutust vaja läbi ühistranspordi arendamise vähendada. Haapsalu raudtee on suurepärane võimalus näidata, et sellega on tõsi taga. Ka automaksu puhul rõhutatakse keskkonnakomponenti. No teeme selle rongi siis ära!“ ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.