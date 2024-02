Vaata, milline näeb välja raudtee Haapsallu sissesõit

Saunja-Haapsalu raudteelõiku projekteerinud Proxion Plan Oy ja Proxion Plan Estonia OÜ avaldasid video, kus näeb, milline näeb lõigul välja raudteekoridor: kus on ülesõidud, tunnelid ja peatused ning kuidas näeb välja raudtee Haapsalu linnas.

Möödunud aasta lõpus sai sama lõik ehitusloa, projekteerimine kestis poolteist aastat. „Tegemist on Haapsalu raudtee kõige töömahukama ja ühtlasi ka mitmekesiseima 10 km pikkuse lõiguga, millest 4 km jääb tiheasustusalale. Haapsalu–Saunja lõik paistab silma ka oma tunnelite rohkuse poolest ja antud lõigule on neid projekteeritud koguni kolm,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Haapsalu jaamas on ajaloolise 214 m pikkuse perrooni rekonstrueerimisel arvestatud muinsuskaitseliste aspektide ja ka tänapäevaste ohutusnõuetega. Samuti on arvestatud ka raudtee- ja sidemuuseumi ekspositsioonialadega.

Kuu alguses avaldas video ka Reaalprojekt, kus näeb, milline näeb välja Haapsalu-Rohuküla raudteekoridor.

Praeguseks on kogu plaanitav raudtee Turbast Rohukülani projekteeritud.