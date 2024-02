Kohus andis Lääneranna vallale Metsküla vastu õiguse, lapsevanemad kaebavad otsuse edasi

Tallinna halduskohus jättis Metsküla kooli kaebuse rahuldamata, edastas Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu Lääne Elule.

Metsküla lapsevanemate sõnul on otsus neile mõistetamatu: "Me jätkame kooli pidamist ja kaebame ebaõiglase otsuse edasi, et näidata oma lastele, et me võitleme õigluse eest ja selle eest, mis on meile kallis. Teisiti ei saaks me lastele laupäeval vabariigi aastapäeva tähistamisel otsa vaadata. Nemad tantsivad rahvariietes ja laulavad kodumaast, aga meie justkui annaksime nende kodukooli kaitsmisel alla?! Mida see neile õpetaks?!"

Lääneranna vallavolikogu võttis mullu 24. märtsil vastu Metsküla kooli sulgemisotsuse. 15. aprillil jõustus määrus, millega kool kustutati elukohajärgsete koolide loetelust. Metsküla lapsevanemad pöördusid halduskohtusse, et vallavolikogu otsus ja määrus tühistataks.

"Kohus märkis, et väikekoolide pidamine ja koolivõrgu korraldus tervikuna sõltub riigi ja kohaliku omavalitsuse rahalistest võimalustest," edastas Vilu. Kohus märkis, et kui avalikul võimul ei ole vahendeid olemasoleva koolivõrgu ülalpidamiseks, on möödapääsmatu muudatuste tegemine ja seda sõltumata sellest, millist haridusvõrku tuleb pidada ideaaliks.

