Politsei värbab kampaaniaga töötajaid

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) otsib värbamiskampaaniaga „Politsei otsib sind” patrullpolitseinikke ka Haapsallu. Esmaspäeval alanud ettevõtmise eesmärk on leida peamiselt patrulli ja piirivalvesse kokku 50 karjääripöörajat.

Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul võtaks ta jaoskonda tööle neli inimest. „Meie eripära on selles, et oleme teist