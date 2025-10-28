Herilased said Tartus kaotuse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 28 sekundit
0:00 / 1:28
Reede õhtul Tartus peetud korvpalli esiliiga viienda mängu kaotasid Haapsalu Herilased Rock Tartu Terminalile 88:67.
„Surve all tehtud eksimused maksid kätte ning kahjuks ei suutnud me seekord mängu enda kasuks pöörata,” kirjutas võistkond oma sotsiaalmeedialehel.
Vastased asusid mängu kohe juhtima ja punktivahe oli juba esimese veerandaja lõpuks 23:14. Teise veerandaja alguses suurene
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam