Herilased said Tartus kaotuse

Reede õhtul Tartus peetud korvpalli esiliiga viienda mängu kaotasid Haapsalu Herilased Rock Tartu Terminalile 88:67.

„Surve all tehtud eksimused maksid kätte ning kahjuks ei suutnud me seekord mängu enda kasuks pöörata,” kirjutas võistkond oma sotsiaalmeedialehel.

Vastased asusid mängu kohe juhtima ja punktivahe oli juba esimese veerandaja lõpuks 23:14. Teise veerandaja alguses suurene