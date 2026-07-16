Surm ja elu kunstikooli keldrigaleriis: ela, kuni saad

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Liisa Leit avas 14. juulil Haapsalu kunstikooli keldrigaleriis isikunäituse „Mõlemal pool läve”, mis rändab surma ja elu ääremail.

Kuhu minna, kui silmad ütlevad maailmale „ei” ja sõnad on takerdunud sügavale hingesoppi ega taha sealt enam kunagi väljuda? Kui eluisu on otsas ja silmad tühjaks nutetud? Siis tuleb sammud seada Liisa Leiti isikunäitusele „Mõlemal pool läve”, mis pakub veidral kombel lohutust ja haarab iga melanhooliku oma embusse, suigutab tasakesi unne ja justkui sosistab: ära muretse, kui aeg on küps ja viimane liivatera kukkunud, siis sured ka sina, aga seni – ela!

Surm on Leiti näituse peamine märksõna. Surmale omaseid elemente leidub maa-aluses keldris kuhjaga. Kolletunud koljuluud, kuivanud taimed, savist teravaks ihutud vikat, silmist ja ninast nõrguv veri – kõik on omal kohal ja teenivad eesmärki, viies külastaja närvekõditavale retkele hauatagusesse ellu, kus leidub nii äratundmist kui ka palju võõrast.

Keldri keskmes seisab surilinasse mässitud savist skelett – vikatimees, kes lisaks oma põhirelvale hoiab sõrmede vahel saatusliku tähendusega liivakella, mis vihjab e