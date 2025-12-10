Lääne Elu paberleht neljapäeval, 11. detsembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit 0:00 / 1:23

Kuuskede müük saab hoo sisse

Kuusemüüjad on Uuemõisas küll juba alustanud, kuid ennustavad, et kiirem tööaeg algab tulevast nädalavahetusest. „Jõuluilma ei ole, aga tegelikult juba ostavad,” ütles 15. aastat kuusemüügiga tegelev Heiki Noot, kes seadis müügiplatsi püsti esimesel advendil. Ta rääkis, kuidas mitu inimest on kuuske ostes öelnud, et kuna väljas on nii trööstitu, siis on vähemalt toas jõulumeeleolu.

Noarootsi sai oma pagarikoja

Eile keskpäeval avas Andero Paalvelt Pürksis oma pagarikoja ukse või õigemini akna, et noarootslastele ja kaugemaltki tulijatele leiba-saia ja muid küpsetisi pakkuda. Millal viimati ja kas üldse Pürksis pagar on tegutsenud, Paalvelt ei teadnud. Verivärske Ostermani pagarikoda tegutseb Noarootsi lasteaia köögis. Köögiruumid on juba mõni aasta kasutuseta seisnud, sest lasteaialastele tuuakse toit kooli köögist. Et sööklaruum on üsna väike, pole seal müügiletti võimalik üles seada ja nii avaski Paalvelt aknamüügi.

Millal jõudsid eestlased Läänemere äärde?

Keeleteaduse andmeil on kõik soome-ugri keeled tekkinud ühestainsast, aastatuhandete eest räägitud algkeelest, mille algkodu oli kusagil Läänemerest tunduvalt ida pool. Kuid paljusid meist on ilmselt kaua vaevanud küsimus, millal jõudsid meie eellased siis Läänemere äärde.