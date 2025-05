Ohuteavitussüsteemi katsetamine paljastas vigu

Kolmapäeval kl 15 testiti õppuse Siil käigus esimest korda ohuteavitussüsteemi EE-Alarm. Test näitas, et süsteemis on kitsaskohti, mis vajavad parandamist.

„Osa on sellised õpikohad, mida aimasime, osad aga sellised, mida peame uurima,” ütles päästeameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb testimise järgsel pressikonverentsil. „Mul on hea meel, et saime need õpikohad enne kriisi, mitte päris kriisis,” lisas ta.

Testimise kava kohaselt pidanuks Eesti inimesed saama kolmapäeva hommikul kell 11 eelteavituse. Teavitus edastati mitme kanali kaudu: tekstisõnumina, Ole valmis! ja Eesti äpis, Eesti rahvusringhäälingu (ERR) kanalite ETV ja ETV+, veebileht err.ee ja mobiilirakendus ERR Uudised kaudu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Katsetust kokku võttes möönis päästeamet, et “Ole valmis!” rakenduse kaudu tuli eelteavitus tehniliste probleemide tõttu plaanitust suurema hilinemisega. SMSi jõudsid lõpuks hinnang