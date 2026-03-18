Päästeamet testib täna ohuteavitussüsteemi, üle riigi kõlavad sireenid

Päästeamet testib täna, 18. märtsil koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE-ALARM.

Ajavahemikus 15.–15.10 käivitatakse üle Eesti sireenivõrgustik reaalse ohuheliga, edastatakse teavitused Eesti äpi ja „Ole valmis!“ mobiilirakenduse ning ERRi kanalite kaudu. Lõuna ajal saadetakse SMS-sõnum eelinfoga testi kohta.

Testimise peamine eesmärk on hinnata sireenivõrgustiku kuuldeulatust Tallinnas. Samuti annab test olulise sisendi, kas ja missuguseid arendusi on vaja teha teistes EE-ALARM kanalites.

Täna lõuna paiku saadab päästeamet inimestele mobiiltelefoni testi meeldetuletuse järgmiste sõnumitega:

Eesti keeles:

Päästeamet: Täna, 18. märtsil, kell 15.00-15.10 ohuteavituse test, käivituvad sireenid. Ohtu pole. Lisainfo: kriis.ee, 1247. Tagasiside: kriis.ee

Inglise keeles:

Rescue Service: Today, March 18 from 15:00 to 15:10 public warning test, sirens will sound. No danger. More info on kriis.ee, 1247. Feedback: kriis.ee

Vene keeles:

Päästeamet: Сегодня, 18.03 тест системы оповещения 15.00-15.10. Включатся сирены. Опасности нет. Инфо: kriis.ee, 1247. Отзыв: kriis.ee

Praegu Eestis kasutuses olevad ohuteavituse kanalid on SMS, Eesti äpp ja „Ole valmis!” mobiilirakendused, ERR kanalite ribatekstid ning sireenivõrgustik. Testimise kohta saab tagasisidet anda pärast testi toimumist veebilehel kriis.ee avatud küsitluses.

Ohuteavituse süsteemi EE-ALARMi testimine on vajalik selleks, et hinnata tehtud arendusi päriselus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Suuremaid üleriigilisi teste, mille käigus käivitatakse ka ohuheliga sireenid, tehakse 2026. aastal kolm korda.

Järgmised üleriigilised ohuteavitussüsteemi testid toimuvad 10. juunil ja 14. oktoobril.

Lisainfot testimise kohta saab olevalmis.ee või riigiinfotelefonilt 1247. Test toimub koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA), Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT), Naiskodukaitse, Häirekeskuse ja Riigikantseleiga.

Soovitused üleriigilise ohuteavituse testi ja sireenide käivitumise puhuks:

Ohuteavituste saamiseks mobiiliäppide kaudu, laadi alla Eesti äpp või „Ole Valmis!” mobiilrakendus. Jälgi, et rakendused oleks uuendatud või automaatne uuendus lubatud. Samuti veendu, et teavitused antud äppide kaudu on lubatud. Ohuteavitused jõuavad mobiilirakendustesse vaid siis kui mobiilil on internetiühendus.

Räägi testi eel oma lähedastega, eriti laste ja vanavanematega, et toimub ohuteavituse test ja käivitatakse sireenid. Tegelikku ohtu pole ja tegemist on rutiinse testimisega.

Vaata kriisiolukorra käitumisjuhiseid veebilehelt olevalmis.ee. Seal on võimalus ka kuulata, missugust heli sireenid päriselt ohuolukorras teevad ning vaadata, millistes asulates sireenid paiknevad.