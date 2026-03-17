Politsei otsib Uuemõisas kadunud 20-aastast Frederiku (Noormees on leitud)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 0:55

Frederik on leitud. Turvafirma töötaja leidis ta pangaautomaadi lähistelt. Noormehega on kõik korras.

Politsei palub abi Haapsalu lähistel Uuemõisas kadunud 20-aastase Frederiku asukoha tuvastamisel. Noormehel võib olla raskusi ümbruse tajumisega.

Artikkel jätkub peale reklaami

Frederik lahkus Uuemõisa toidupoest, pärast mida pole pereliikmed temaga kontakti saanud. Noormees võib liigelda Haapsalu lähistel. Tema telefon on välja lülitatud.

Politseinikud otsivad Frederiku ümbruskonnast, kuid seni pole teda leitud.

Frederik on ligi 175 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Noormehel on seljas kollane pikk jope ning jalas tumedad püksid ja pruunid poolsaapad.

Politsei palub kõigil, kes on Frederikku näinud või kellel on infot tema asukoha osas, sellest teada anda helistades 112.