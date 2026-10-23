Pildid: Vormsi koolipere harjutas elanikkonnakaitse kuu puhul varjumist

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Neljapäeval harjutasid Vormsi kooli ja lasteaia lapsed ning töötajad varjumist, et õppida, kuidas ohuolukorras kiiresti ja turvaliselt tegutseda.

Enne õppust vaatasid Lääne päästekeskuse Hiiu- ja Läänemaa ennetuspartner Ege Tatarmäe, Vormsi komandopealik Kaido Valm ja kooli direktor Maret Võrno üle koolimaja ruumid ning valisid varjumiseks sobivaima koha. Seejärel anti kokkulepitud häiresignaal ning koolipere harjutas turvalisse kohta liikumist ja seal varjumist.

„Alati tuleb koos lastega varjumine läbi proovida. Nii saavad nad ise kogeda, mida ohuolukorras teha. Näitasin lastele ette, kuidas varjumiskohta minna ja kuidas seal olla: tuleb hoiduda ustest ja akendest eemale ning kui on vahetu plahvatusoht, siis katta käteg