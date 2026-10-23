Haapsalu linnavolikogu 10. istung toimub reedel, 30. oktoobril kell 14 volikogu saalis.

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Haapsalu Linnavolikogu 10. istung toimub reedel, 30. oktoobril kell 14:00 volikogu saalis.

Istung jälgitav  „ Istungi ülekanded“.

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 Päevakord:

  1. Linnasaunateenuse hanke korraldamine perioodiks 2027-2031.
  2. Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2027-2030 esimene lugemine.
  3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Tammiku, Herjava küla, Haapsalu linn).
  4. Haapsalu Linnavolikogu sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
  5. Haapsalu Linnavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
  6. Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
  7. Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine.
  8. Linnavalitsuse info.
  9. Haapsalu linna volikogu liikme käsiraamatu tutvustamine.

 Eelnõudega saab tutvuda  Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.

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