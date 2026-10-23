Haapsalu linnavolikogu 10. istung toimub reedel, 30. oktoobril kell 14 volikogu saalis.

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Haapsalu Linnavolikogu 10. istung toimub reedel, 30. oktoobril kell 14:00 volikogu saalis.
Istung jälgitav „ Istungi ülekanded“.
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Päevakord:
- Linnasaunateenuse hanke korraldamine perioodiks 2027-2031.
- Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2027-2030 esimene lugemine.
- Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Tammiku, Herjava küla, Haapsalu linn).
- Haapsalu Linnavolikogu sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
- Haapsalu Linnavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
- Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
- Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine.
- Linnavalitsuse info.
- Haapsalu linna volikogu liikme käsiraamatu tutvustamine.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.
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