Liivi poe uksed jäävad avatuks

Lihula tarbijate ühistu otsustas, et kahjumis ja sulgemisohus olnud pisike Liivi pood tegutseb edasi.

„Käive on 20-30 protsenti tõusnud,” ütles Lihula tarbijate ühistu juhatuse esimees Margit Sibul Lääne Elule. Sibula sõnul hakkas käive tasapisi tõusma kohe, kui sai avalikuks, et ühistu kavatseb kahjumis kaupluse kinni panna. „Tundub, et kohalikud elanikud leidsid poe üles,” ütles Sibul.

Liivi pood on ühistu 13 kauplusest kõige pisem. Kui ühistu tegi otsuse 1. maist kauplus kinni panna, oli see Sibula sõnul juba mitu aastat kahjumis olnud, nagu Koluvere poodki, mille ühistu sulgeski.

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Kui otsus pood kinni panna teatavaks sai, hakkasid elanikud poe kaitseks allkirju koguma. Kolme nädalaga kirjutas alla paarsada inimest. Liivi poes üle kümne aasta müüjana töötanud Heili Illupmägi t