Kuldnokad kogunevad parvedesse

Kuldnokad. Foto: Ada Peterson

Enne jaanipäeva sai haapsallane Ada Peterson pildile roostiku kohal laugleva hiiglasliku kuldnokaparve.

Peterson ütles oma FB postituses, et kui parvele lähedal olla, siis on tunda tiivalöökidest tekkinud tuult, kui linnud õhku tõusevad. „Suur parv, suur jõud,” märkis Peterson.

Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles, et kuldnokaparved käivad roostikus ööbimas, sest seal on neil turvaline. „Kiskjad ei saa kätte ja kui mingi oht on, siis keegi parvest ikk