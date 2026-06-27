Kuldnokad kogunevad parvedesse

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Kuldnokad. Foto: Ada Peterson
Enne jaanipäeva sai haapsallane Ada Peterson pildile roostiku kohal laugleva hiiglasliku kuldnokaparve.
Peterson ütles oma FB postituses, et kui parvele lähedal olla, siis on tunda tiivalöökidest tekkinud tuult, kui linnud õhku tõusevad. „Suur parv, suur jõud,” märkis Peterson.
Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles, et kuldnokaparved käivad roostikus ööbimas, sest seal on neil turvaline. „Kiskjad ei saa kätte ja kui mingi oht on, siis keegi parvest ikk
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