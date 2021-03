Ornitoloogiaühing kutsub püüdma kuldnoka laulu

Et teada saada, kui varieeruv on tänavuse aasta linnu kuldnoka laul, kutsub Eesti ornitoloogiaühing kõiki kuldnoka laulu salvestama.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on kuldnokka sellepärast põnev salvestada, et ta on väga osav teiste lindude hääle ja teiste ümbruskonna helide – olgu see telefonihelin või aia kääksumine – matkimises. Valkeri sõnul põimib kuldnokk kellegi hääli matkides oma laulu enamasti mitme linnu laulu. „Sellest saab aru, et midagi on kahtlast,” ütles ta. Ornitoloog lisas, et näiteks karmiinleevikese häält suudab kuldnokk nii osavalt jäljendada, et võib algaja kuulaja haneks tõmmata. „Linnu nägemine aitab kindlasti aru saada, kes laulab. Kuldnokk laulab tavaliselt mõnel traadil või pesakastiava kõrval ja kui ta aktiivselt laulab, siis väristab ta ka oma tiibu,” rääkis Valker.

Täpsemad juhised, kuidas kuldnoka laulu jäädvustada, leiab Eesti ornitoloogiaühingu leheküljelt. Helivaatlused tuleb valitud rakenduse kaudu teele saata enne 31. maid.