Minu väike Gruusia suvi: minu elu Grazis

Hiljuti tähistasime Mishaga väikest tähtpäeva ‒ oleme koos olnud kaks kuud ja sai täis minu esimene kuu Austrias. Ma ei suuda ikka uskuda, et see on nüüd minu elu: mäed, metsad, kõikjal kostev meloodiline saksa keel, Austria mees minu kõrval. Ja mina valmistan talle Olivier’ salatit, ostan kalja, mängin enda nõukaaegseid lemmiklaule ja tutvustan talle meie traditsioone.

Enne kui räägin igapäevaelust, tahan tutvust