Stéphane Clavel: Prantsuse noored tahavad tõesti koolis käia

Meeleavalduste kohta Prantsusmaal räägib Kullamaal ja Tallinnas prantsuse keelt õpetav Stéphane Clavel, et tegelikult tahavad õpilased seal õppida ja õpetajad õpetada.

Kas streigid algatasid keskkooliõpilased ja üliõpilased?

Jah, tõesti. Koolidel napib raha. Paljud keskkoolihooned on vanad ja halvasti hooldatud. Raha tuleb riigilt, kuid otsuseid langetavad omavalitsused ja teevad seda erinevalt. Kui ka uute keskkoolide ehitamiseks raha jätkub, on seda korrashoiuks vähe.

Artikkel jätkub peale reklaami

Paljud õpetajad lähevad pensionile või on haiguslehel, sest koolides väljaspool linnu ja getosarnastes piirkondades on töö keeruline.

Getode noortel on vähe tulevikuväljavaateid, seal elamine teeb töö leidmise raskemaks. Paljud noored tahavad neist piirkondadest lahkuda, seepärast on haridus neile tähtis. Nad tahavad tõesti koolis käia ja õpetajate käe all õppida. Äärelinna koolides võib puudu olla kuni viiendik õpetajaid, sest paljud – isegi kui palk on kõrgem – ei taha seal töötada.

Üks tänavuste rahutu