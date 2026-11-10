Margus Välja: valimised käisid kähku, tulemusega läheb aega

Ameerika Ühendriigid peaks olema maailma üks tehnoloogiliselt kõige arenenumaid riike. Miks siis ometigi sealse valimistulemuse lõplik selgumine nii kaua aega võtab?

Nädal tagasi peetud Ameerika Ühendriikide üldvalimiste häälte lugemine kestab ikka veel. Nii Alaska kui ka Mississippi osariigi senaatorikohale on demokraatide kandidaadil väike edumaa ning sedasi võib demokraatlik partei saada juurde veel kaks kohta USA kongressi ülemkojas senatis.

See tõstab juba saavutatud enamuse senatis 54 kohale vabariiklaste 44 vastu. Ka alamkojas ehk esindajatekojas saavutasid demokraadid enamuse, uue nädala alguse seisuga 254 : 162. Seegi ülekaal võib muutuda, umbes paarikümne uue kongresmeni valimistulemus on veel lahtine.

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See paneb mõtlema, et kui kaua siis neid hääli moodsal ajal arenenud maailmas loetakse. Hääletussedelid on masinloetavad, koodide jt erimärkidega tähistatud ning nädal on juba kulunud.

Valimised Ühendriikides on osariikide pädevus ja neid korraldavad maakonnad. Uuri