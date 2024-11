Stéphane Clavel sai kõrge Prantsusmaa autasu

Reede ennelõunal andis Prantsusmaa suursaadik Emmanuel Mignot Haapsalu linnavalitsuses Läänemaal elavale prantslasele Stéphane Clavelile üle ordeni Akadeemilised Palmioksad.

Akadeemilised Palmioksad on Prantsuse vabariigi kõrge teenetemärk, millega tunnustatakse prantsuse kultuuri ja haridusse panustanud inimesi Prantsusmaal ja kogu maailmas, nende hulgas väljapaistvaid õpetajaid.

Suursaadik tänas Claveli prantsuse keele õpetamise ja prantsuse kultuuri tutvustamise eest. „Juba täna siin on näha, et Clavel on Haapsalu