Haapsalus elab 36 eri kodakondsusega inimesi

Kuigi 90 protsenti haapsallastest on Eesti kodanikud, elab siin 36 eri kodakondsusega inimesi.

1. jaanuari seisuga oli Haapsalus 13 005 elaniku hulgas 1376 välismaa kodakondsusega inimest. Neist pisut üle 80 protsendi moodustasid Venemaa ja Ukraina ning määratlemata kodakondsusega ehk halli passiga inimesed.

Kõige rohkem elabki Haapsalus Venemaa kodakondsusega inimesi, neid on kokku 416. Teisel kohal on Ukraina kodakondsusega elanikud, keda on Haapsalus 355.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!