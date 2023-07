Prantslane korraldab tänavakontserdi

Haapsalus asuva Gallia Kuke kohviku omanik, prantslane Stéphane Clavel korraldab täna Prantsusmaa rahvuspüha Bastille’ päeva auks oma kohvitoa ees kontserdi, kus musitseerivad Helin-Mari Arder ja Mart Soo.

„14. juuli on minu riigi pidu,“ ütles Clavel. Arder ja Soo annavad kell 18 paaritunnise kontserdi otse kohviku ees Haapsalu peatänaval. „Mulle meeldib see atmosfäär, et väljas tänaval,“ ütles Clavel.

Clavel tähistas Prantsusmaa rahvuspüha Haapsalus ka mullu. Toona kõlasid akordionipalad, täna saadab lauljat kitarr. „Iga aasta on erinev,“ ütles Clavel.

Peale muusika pakub Clavel kuulajaile suupisteid ja jooki. „Juust, vorst, vein,“ ütles Clavel. Köök esinemise aja ei tööta. Claveli sõnul ei ole eesmärk õhtustada, vaid muusikat kuulata.

Kontsert on kuulajaile tasuta. „Eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid pakkuda kontserti,“ ütles Clavel.