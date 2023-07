Eakate suvepäeva laulsid avatuks Martna lapsed

Läänemaa eakate suvepeole kogunes rahvast Harjumaa piirist Pärnumaani – Hanilast ja Lihulast Nõva, Risti ja Vormsini välja.

„Poisid, teid oodatakse! Kell on kohe kaksteist!“ Nende sõnade saatel kiirustasid poisid ehk Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ja Martna osavallavanem Karl Kalamees Rõude külaplatsile, kus suvepäevalised kontserti ootasid. „Igas väikses kohas peab olema elu sees,“ märkis Randmaa. „Ja see ajagu käsi püsti, kes aastatega nooremaks lähevad.“ Pärast vallajuhi avasõnu lõõritasid tublisti üle tunni aja kestnud kontserdi avatuks Martna lapsed lauluga „Mul juba sünnist saati tiigri süda sees“.

Läänemaa pensionäride ühenduse juhatuse liige Ülle Heinleht pidas samal ajal hoolega registrit – pani kirja hilinevaid saabujaid, kirjutas kantide kaupa välja ja luges lõpuks kõik suvepäevalised kokku.

„Hakkasin just välja kirjutama, kohe saab teada,“ ütles Heinleht. Keskpäevaks oli end kirja pannud üle paarisaja suvepäevalise, esinejad oli 30 tuuri. Iga kandi kohta oli oma leht, kuhu end kirja panna. „Ma kardan, et mõni võibolla ei olegi kirjas,“ sõnas Heinleht. Enim tulijaid oli Haapsalust, Martnast ja Ridalast, aga kohal olid ka vormsilased ja kunagiste Läänemaa valdade Hanila ja Lihula eakad. „Nad on meil harjunud käima ja neile meeldib,“ märkis Läänemaa pensionäride ühenduse juht Mai Jõevee.

Suvepidu on Läänemaa eakate aasta tähtsündmus – kõige suurem ja osalisterohkem ettevõtmine. „Eks ta niisugune päev on, et saad kodust välja värske õhu kätte,“ ütles haapsallane Viive Etverk ja patsutas naerusui käekotti. „Eks valuvaigistid ole kaasas, kui vaja. No ja tantsida võib ka, kes tahab.“

„Vabas õhus kõlab laul ikka toredasti,“ ütles Läänemaa pensionäride ühenduse kunagine juht Koidula Sildre. Esimese Läänemaa eakate suvepäeva korraldas Kuliste aasal 23 aastat tagasi just tema. „Olin siis noor inimene,“ märkis toona 70aastane Sildre. „Tellisime rongi ja sõitsime Palivere jaama. Jaamast Kuliste aasale läksime rongkäigus.“ Rahvast oli Sildre sõnul palju, kaugelt üle saja inimese.

Sildre oli toona tegev üle-eestilises pensionäride ühenduses. „Sealt kuulsin, et niisugused kokkutulekud on ja sai hakatud järele tegema,“ ütles Sildre. Sellest ajast peale on vahele jäänud ainult üks suvi, 2020. aasta oma. „See oli see kõige rangem koroona-aasta,“ meenutas Heinleht.

Enim rahvast oli 2004. aastal. „Siis, kui Eesti Euroopa Liitu sai,“ märkis Sildre. Toona oli Kullamaal koos tublisti üle 500 inimese. „Pärast on olnud nii 200–300 ringis,“ ütles Sildre. „Ja nii ta on kestnud kõik need aastad.“ Iga kord kohal olnud Sildre sõnul ei ole mitte ainumaski kord eakate suvepäeval sadanud. „Nii et vanajumal on meie poolt,“ ütles Sildre. Rõude külaplatsi kohal säras päike ka tänavu.

„Ilm on ilus,“ märkis Kullamaalt abikaasaga suvepäevale tulnud Arnold Kirjutus. „Saab välja, muidu passi teleka ees. Oi, oleme varem ka käinud. Eelmine aasta Ridalas, enne seda Haeskas ja Perakülas.“

Eakate suvepäev käib külakorda. Jõevee meenutas, kuidas kunagi anti tuleva aasta korraldajale kepp, aga see kadus ära. „Ja ega ta mingi eriline asi olnud ka,“ ütles Jõevee. Edaspidi hakkab ringi rändama puust puri, mille vestis Haapsalus meeste puutöökojas Urmas Kalde. Purje sai endale eile Linnamäe.

„Tuleva kokkutulekuni seisab puri nende käes,“ ütles Jõevee põlle siludes. „Panin rahvarõiva selga ja ärgitasin teisi ka.“ Kullamaa rahvarõivaid kandev Jõevee oli küll üks väheseid, kes end pidurüüsse oli pannud, aga jonni ta ei jäta. „Tulevaks aastaks kutsun uuesti üles rahvariideid tuulutama,“ ütles Jõevee. „Kus siis veel neid rahvarõivaid kanda, kellel on. Ja kellel pole, sobib linane tikitud kleit ka.“

Tublisti üle tunni aja kestnud kontsert lõppes ühistantsuga – Haapsalu võimlemisrühma liikmed ärgitasid jalga kaasa keerutama ja lavale palliga võimlema, mida suvepäevalised julgesti ka tegid.

Pärast seda ootas kokkutulnuid supp – 150 liitrit rassolnikut, mis oli nii paks, et kulp seisis sees püsti.

Läänemaa eakate suvepäev