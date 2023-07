Vormsi sai endale kogenud vallasekretäri

Esmaspäevast on Vormsi vallasekretärina ametis Cariina Pähk, kes on seda tööd varem teinud paarkümmend aastat.

Pähk oli varem Lihula ja seejärel Lääneranna vallasekretär. „Eile arvutasin, et kokku olin seal 20 aastat, 5 kuud ja 14 päeva,” lausus Pähk. Alustas ta vallasekretäri abina, 2011. aastal edutati Pähk vallasekretäriks.

Lääneranna vallast lahkus Pähk töölt omal soovil. „Tahtsingi sellist elukorralduslikku muudatust,” põhjendas Pähk, miks ta Vormsi vallavalitsuse töökuulutuse peale reageeris.

Varasemat sidet Vormsiga Pähkil pole. „Atraktiivne piirkond, toredad inimesed, rahulik keskkond,” jagas ta oma esmamuljeid. Elukohta Pähkil praegu Vormsis pole, tööl käib ta mandrilt, kuid kui vaja, leitakse talle saarel korter.

Ka Vormsi eelmine vallasekretär oli väga kogenud töötaja. Ligi 30 aastat töötas sellel ametikohal Eidi Leht. „Iga asi saab ükskord otsa. Olin nõus koondamisega,” ütles Leht Lääne Elule märtsi lõpus.

Juuni algusest alustas Vormsi majandus- ja haldusspetsialistina tööd Andres-Andi Sarv, kes suvel töötab osalise koormusega. Sarv on saarel pikalt tegutsenud ettevõtja. „Kes teab kõrtsi Krog nr 14, siis tema on üks selle rajajatest,” ütles Jõgeva.

Vallavalitsuses on täitmata veel keskkonna- ja planeeringuspetsialisti koht. „Seda oleks meile väga vaja, meil on vanast ajast detailplaneeringuid, millega on vaja tegeleda, keskkonnahoid on üks meie arenguprioriteete,” lausus Jõgeva.