Vald pani Grossi poeketile silma jäänud kinnistu oksjonile

Lääneranna vald pani osta.ee keskkonnas enampakkumisele kinnistu, kuhu tahab laieneda ärimees Oleg Grossile kuuluv toidukaupade kett.

Aprillis kirjutas OG Elektra juhatuse liige Kertu Olu Lääneranna vallavalitsusele, et neil on endiselt huvi laieneda Lihulasse ning ettevõttele on silma jäänud Tallinna maanteel asuv kinnistu, mille nad hea meelega ära ostaksid, et sinna pood ehitada. Kinnistul asus kunagi Lihula piimatööstuse hoone.

Kinnistu hoonestusõigus on enampakkumisel alghinnaga 90 000 eurot. Selle eest saab hoonestusõiguse 50 aastaks tingimusega ehitada sinna toidupood. Kui pood on valmis ja saanud kasutusloa, siis müüb vald kinnistu hoonestusõiguse omanikule ühe euro eest maha.

Lääneranna majandusjuht Urmas Osila kinnitas, et Gross on tõepoolest kinnistu vastu huvi tundnud ja käinud ka ise helikopteriga Lihulas. Osila sõnul ei tahtnud vallavalitsus põhimõtteliselt müüa krunti otsustuskorras Grossile. „Miks me peaks kedagi eelistama,“ ütles Osila. Tema sõnul on enampakkumisest teavitatud ka teisi poekette, kes võiksid olla huvitatud laienemisest Lihulasse. „Ma kedagi eraldi välja ei tookski,“ ütles Osila. „Kõiki suuremaid kette oleme teavitanud, et osavõtt oleks elavam. Eks lõpphind huvita meid ka.“

Lääneranna vallavalitsus on järjest müünud valla vara muruniidukitest Kasari koolimaja ja spordiplatsini. Viimati müüdi maha autotõstuk, mille eest sai vald 3600 eurot. 20 000eurose alghinnaga on juba mitmendat korda osta.ee keskkonnas müügis muinsuskaitsealune tall-tõllakuur Puhtus.

Lihulas kunagise piimatööstuse territooriumil asuva kinnistu hoonestusõiguse enampakkumine kestab 24. juulini. Eilseks ei olnud keegi selle vastu veel huvi tundnud.

Lääneranna vald ostis varisemisohtlikuks muutunud piimatööstuse hoone ja kinnistu omanikult 5000 euro eest ja lasi hoone kaks aastat tagasi maha lammutada plaaniga tühjaks jäänud kinnistu maha müüa. Juba toona tundis OG Elektra huvi Lihulasse laienemise vastu, aga sobivat asukohta ei leitud.

Lihulas on kolm toidukauplust – Coopi pood, Meie toidukaupade pood ja pisike erapood Kõhurõõm.

Grossil on Eestis 75 poodi, Pärnumaal Pärnu-Jaagupis ja Vändras. Läänemaal Grossi poode ei ole.