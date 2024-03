Lihula kooli tahab ehitada kaheksa ettevõtet

Lihula kooli uue maja ehitushankesse tegi taotluse kaheksa ettevõtet.

Lääneranna vallavalitsuse liige Urmas Osila märkis, et taotlejaid oli ja huvi on suur. „Selles voorus on kõik hästi. Kas nad kõik kvalifitseeruvad, sellega läheb veel aega,“ ütles Osila.

