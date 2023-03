Prantsuse teatrist alguse saanud kombed on seni kasutusel

Teatri- ja frankofoonia kuu puhul Haapsalu raamatukokku kogunenud inimesed said siin elavalt prantslaselt Stéphane Clavelilt teada, miks on Prantsusmaa teatrites punased kardinad, mitte rohelised, või miks ei kingi sealsed mehed armastatud naistele nelke.

Claveli ettekandest selgus, et nelkide kinkimine tähendab Prantsusmaal lahku minemist. See komme on Claveli sõnul alguse saanud just teatrist. Kui etenduse järel kinkis teatriomanik näitlejale roosi, tähendas see, et näitleja oli olnud hea, kui aga nelgi, siis polnud näitleja järgmisel päeval enam tööle oodatud. See komme on kandunud edasi tänapäeva ja kui mees kingib naisele nelgi, tähendab see, et suhe on lõppenud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!