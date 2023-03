Sõja jalust: filtratsiooni ootel

X-päev jõudis kätte. Lõpuks andsid nad meile loa Mariupoli sisenemiseks. Teadmiseks: ükski reis Mariupolisse pole pärast seda, kui me 16. märtsil sealt välja saime, olnud ohutu. Me leiutasime erinevaid meetodeid, riskides ja kavaldades, et pääseda oma kodulinna territooriumile.

Mäletan siiani, kuidas me esimest korda ravimeid ja vett tõime. Tookord tuli linna siseneda Starõi Krõmi küla kaudu, leida hävinud majade hulgast ainus terveksjäänu, otsita üles selle omanik ja paluda tal auto järele vaadata, kuni me raskeid kotte mitme kilomeetri kaugusele tarime. Õnneks oli majaomanik kaastundlik mees, kes pakkus lahkelt abi.

