Haapsalu Kesklinna Lasteaedade rühmadesse tekivad rahupesad

Augustis käisid Haapsalu kesklinna lasteaedade 43-liikmeline kollektiiv Tartus arenduspäevadel, kust toodi kaasa mõte, mis on nüüdseks jõudnud rühmaruumidesse – rahupesad on koht, kuhu laps saab minna siis, kui tunded üle pea kasvavad.

Arenduspäevade keskmes oli kaasav haridus – kuidas märgata iga last, arvestada tema vajaduste ja eripäradega ning kujundada keskkond, kus laps tunneb end väärtustatuna.

Kogemusi jagades saime kinnitust, et kaasav haridus algab väikestest igapäevastest märkamistest, hoiakutest ja tegudest.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mõte oli olemas, kogemus puudu

Rahupesa ei olnud meie majades võõras mõte ja mõni rühm oli juba avaldanud soovi see ka oma rühmaruumi luua. Vajadust kinnitas ka kevadel läbi viidud laste rahulolu-uuring. Lapsed tõid välja, et üksiolemise kohti on rühmas vähe, ja