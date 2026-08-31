Tagasi kooli: viis nõuannet ohutumaks liiklemiseks uuel kooliaastal

Kuula artiklit, minutit ja sekundit 0:00 / :

Kooliaasta algus muudab liiklusrütmi. Hommikuti ja pärastlõunati on teedel rohkem autosid ning koolide ja lasteaedade läheduses liigub rohkem lapsi. Neste eksperdid kutsuvad liiklejaid üles tähelepanelikkusele ja ettevaatlikkusele.

Koolide ja lasteaedade läheduses ole valmis ootamatusteks

Lapsed ei käitu liikluses alati nii, nagu autojuht eeldab. Sõpradega rääkimine, telefoni kasutamine või kooli kiirustamine võib nende tähelepanu hajutada. Laps võib ootamatult sõiduteed ületada või pargitud autode vahelt teele astuda. Seetõttu on koolide ja lasteaedade läheduses sõites oluline mitte ainult lubatud sõidukiiruse järgimine, vaid tasub ka aegsasti sõidukiirust vähendada ning pöörata tähelepanu kõnniteedele, teepeenardele ja kohtadele, kus teised sõidukid nähtavust piiravad.

Varu teekonnaks rohkem aega

Kooliaasta algus toob hommikuti ja pärastlõunati teedele tihedama liikluse. Autode arv suureneb, ummikuid esineb sagedamini ning teekond võib võtta tavapärasest rohkem aega. Seetõttu tasub sõiduks varuda lisaaega, eriti septembri esimestel nädalatel. Kiirustades kipuvad autojuhid liiga järsult sõidurada vahetama, kiirust ületama ning tegema muid liiklusohtlikke manöövreid. Rahulikumalt sõites on sul rohkem aega pöörata tähelepanu ümberringi toimuvale.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ohutus algab autos

Kui viia lapse kooli või lasteaeda autoga, tuleb tema ohutus tagada juba enne sõidu alustamist. Veendu, et sinu autos oleks lapse turvavöö oleks õigesti kinnitatud ning vajaduse korral kasutaks ta oma vanusele ja pikkusele sobivat turvavarustust. Samuti on soovitatav paigutada koolikotid, spordivarustus ja muud esemed nii, et need ei saaks sõidu ajal salongis vabalt liikuda. Kui laps vajab abi, on ohutum peatada auto selleks sobivas ja turvalises kohas, mitte juhtida tähelepanu teelt kõrvale.

Peatumiskoht on oluline

Hommikuti saabub koolide ja lasteaedade juurde lühikese aja jooksul palju autosid ning soov last võimalikult sissepääsu lähedal autost välja lasta võib tekitada liikluses lisariske. Isegi ajutiselt selleks mittelubatud kohas peatunud auto võib blokeerida ülekäiguraja või takistada teistel juhtidel liiklejaid õigel ajal märkamast. Seetõttu tuleb autojuhil lapse autost väljumiseks alati valida lubatud ja hästi nähtav koht. Võimaluse korral tuleks jälgida, et laps väljuks autost kõnnitee, mitte sõidutee poole.

Pööra tähelepanu ka lapse kooliteele

Kui laps läheb kooli jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga, tasub enne uue kooliaasta algust sobiv teekond koos lapsega läbi arutada ja seda ühiselt harjutada. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kohtadele, kus laps peab ületama sõiduteed, kus pargitud autod piiravad nähtavust, samuti ristmikele ja sissesõiduteedele.