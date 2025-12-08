Transpordiamet pani Keila-Haapsalu maantee uue kiiruskaamera tööle

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit
Transpordiamet käivitas esmaspäeval, 8. detsembril oktoobris Keila-Haapsalu maanteele paigaldatud kiiruskaamera, mis mõõdab kiirust kahes sõidusuunas. Uus kiiruskaamerakabiin paikneb Harjumaal Lääne-Harju vallas Lemmaru külas, Keila–Haapsalu maantee 15,43 kilomeetril.
Mõlemast suunast mõõtev kiiruskaamerakabiin paigaldati sinna selleks, et tagada sõidukiirusest 50 km tunnis kinnipidamine. Se
