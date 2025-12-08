Katrina Lehis viis eestlased maailmakarikasarja etapivõiduni

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Season 2025-2026 Epee Women In Photo: ESTONIA EMBRICH Irina BELJAJEVA Julia LEHIS Katrina Photo: Augusto Bizzi
Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit
0:00 / 1:29
Eesti epeenaiskond. Foto: Augusto Bizzi/FIE sotsiaalmeedia

Eesti naiskond sai nädalavahetusel Kanadas Vancouveris peetud epeevehklemise maailmakarikasarja etapil võistkondliku kulla hoolimata sellest, et naiskonnas oli ainult kolm sportlast ja neil polnud kaasas treenerit. Võidutorke tõi Eestile Ungari vastu peetud finaalis Katrina Lehis. Lisaks olid võistkonnas Irina Embrich ja Julia Beljajeva.

Kaheksandikfinaalis

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT