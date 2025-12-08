Katrina Lehis viis eestlased maailmakarikasarja etapivõiduni

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit
Eesti naiskond sai nädalavahetusel Kanadas Vancouveris peetud epeevehklemise maailmakarikasarja etapil võistkondliku kulla hoolimata sellest, et naiskonnas oli ainult kolm sportlast ja neil polnud kaasas treenerit. Võidutorke tõi Eestile Ungari vastu peetud finaalis Katrina Lehis. Lisaks olid võistkonnas Irina Embrich ja Julia Beljajeva.
Kaheksandikfinaalis
