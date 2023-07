Väinamerel tekkis järjekordne vesipüks

Reedel kella ühe paiku toimetas Väinamerel pilkupüüdev vesipüks, mida jälgiti nii Österby kui ka Pürksi külast.

„See vesipüks oli oma mõõtmetelt kahtlemata pilkupüüdev, aga meie vetes on isegi suuremaid vesipükse täheldatud,“ ütles sünoptik Kairo Kiitsak. Sünoptiku sõnul esineb Eestis kõige rohkem vesipükse alates juulist kuni septembri lõpuni, kuna selleks ajaks on merevesi jõudnud üles soojeneda ja tingimused vesipüksi tekkeks mere kohal on head. „Läinud aastal registreerisime Eesti vetes vähemalt 23 vesipüksi juhtumit. Haruldased need ei ole,“ ütles Kiitsak.

Merel möllavat vesipüksi täheldas ka kohalik elanik Ann Teesalu, nägi sedasama vesipüksi Pürkis külas, Sutlepa mere ääres kell 12.41. Teesalu sõnul õnnestus neil pildistada koduaiast vaid vesipüksi lõpu. „Kuna vesipüks on merest suhteliselt eemal, siis otsest ohtu ei tunne,“ ütles Teesalu. „Pigem oli huvitav kogemus näha antud pilve moodustist ja elevust, sest nelja aastane laps sai ka näha olukorda, mida just igapäev ei kohta,“ ütles Teesalu.