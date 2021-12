Tänavu tulevad valged jõulud

Teisipäeval oli talvine pööripäev, mil põhjapoolkeral on lühim päev ja pikim öö. Teisipäeval oli ka toomapäev. Kui sel päeval oli nii palju päikesepaistet, et mees jõudis hobuse selga hüpata, tuli ilus suvi; kui toomapäeval aga sadas, oli järgneval suvel palju parme. Kui toomapäeval tuiskab, siis on ees tõvede- ja haigusterikas aeg; on aga toomapäeval ilus ilm, siis tuleb terve ja rõõmus aeg.

Viimased kaks aastat on meil talv alanud soojalt. Tänavu on siiski lootus, et vähemalt jõulud tulevad valged. „23.–24. detsembril on oodata mitmele poole korralikku lumelisa. Madalrõhulohk laieneb Soomest Eesti kohale. Paljudes kohtades hakkab ka tuiskama. Head jõuluootust!’’ kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak oma sotsiaalmeediapostituses.

Talv on sel sajandil kõige külmemana saabunud 2009. ja 2012. aastal, kui termomeeter on näidanud –14 kraadi.