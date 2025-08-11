Lõunaläänlased tegid Muhu Jooksul suurepärased stardid

Laupäeval toimus Muhu saarel pika traditsiooniga jooksuüritus, Muhu Jooks, mida peeti juba 22. korda.

Sellel aastal löödi osalejate rekord, kokku tuli erinevate jooksude peale starti 352 jooksjat. Sportlasi võistles üle Eesti, kaugem võistleja aga koguni Portugalist. Võistlesid ka mitu lõunaläänlast ja nad tegid seda väga hästi.

Noortejooksu 2000 meetrisele rajale läks 45 sportlast. Üldjä