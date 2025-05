Kullamaal tuleb heategevuslik rahvatantsulavastus

Kullamaa rahvatantsijad koguvad homme heategevusliku kontsertetendusega raha Kullamaa keskkooli rahvatantsijate prooviruumi kõlari soetamiseks.

Kullamaa kultuurimajas reedel ette kantav „Igaühe jaoks on kuskil keegi” on tantsuline lavastus kõigi Kullamaa piirkonna rahvatantsijate osavõtul. „See on etenduskunstide valdkonna projekt, kus on esindatud tants, näitlemine ja muusika. See sai alguse soovist luua suursündmus Kullamaa ligikaudu sajale rahvatantsijale,” ütles Kullamaa kultuurijuht Triin Raave.

„Lavastus viib meid läbi Kullamaa legendide ning jutustab loo kahest noorest, kes mängivad ja tantsivad koos, kasvavad suuremaks ning avastavad üksteist ja maailma. See on lugu kas