Kohtutäitur müüb jaapanlaste küla krunte

Kohtutäitur Elin Vilippus müüb oksjonil kolme Pusku külas asuvat krunti, kuhu kaks kümnendit tagasi kavatses jaapanlasest kinnisvaraarendaja Toshio Kawabe rajada jaapanlaste küla.

Puskusse plaanis Kawabe 70 eramut, kolme korterelamut, majutus- ja toitlustuskohta, näituse- ja muuseumihoonet ja parklat.

Nüüd on Kawabe erinevaile osaühinguile kuuluvad krundid müügis. Väikseima, 208 m² krundi alghind on 1500 eurot, suurima, 2274 m² krundi eest küsib kohtutäitur 18 000 eurot.

Oksjonitele saab registreeruda 21. maini ja see kestab 28. maini.

Lääne Elu kirjutas juba 2012. aastal, et Jaapani küla arendaja Kawabe on võlgades. Kawabele kuulub Eestis 17 erinevat ettevõtet. Üheski neist ei ole mitu aastat majandustegevust to