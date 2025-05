Haapsallane võitis Coopi lotoga auto

Coopi loto 77. võiduauto – Volkswagen Tiguan New Life’iga – sõitis Uuemõisa Konsumi parklast ära Haapsalu elanik Tarvi Söömer. Talle naeratas õnn aprillikuu ostude eest.

„Vägev ja uskumatu,” ütles Söömer esimest korda oma uues sõidukis istudes. „Tahtsin ammu autot saada,” Seni 11aastase Toyota Corollaga sõitnud mees lisas, et nii uut autot pole tal varem olnudki.

Võidu teeb eriti magusaks asjaolu, et Söömer on Coopi loosiautost kui enda omast juba ammu mõelnud ning rääkinud. „Mul on Saaremaal suvemaja ja Liiva Konsumisse vahel asja. Kui Coop seal oma loosiauhinda näitas, rääkisin ikka, et see on minu auto,” ütles Söömer.

Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunev