Vehklejad võitsid kaks medalit

Oliver Laasik. Juhan Hepner

Möödunud nädalavahetusel tõid Haapsalu vehklejad koju kaks medalit. Oliver Laasik võitis meeste U23 arvestuses Euroopa karikaetapi Thessaloníkis ja Julia Trynova sai Burgoses peetud naiste U20 maailmakarika etapil pronksmedali.

Laasik alustas EK-etappi alagrupis nelja võidu ja ühe kaotusega. See tagas pääsemise 64 hulka. Edasi alistas Laasik kreeklase Konstantinos Adamou 15:7, Suurbritannia sportlase Charlie Luttyens-Humfrey 15:10 ning järgmise kreeklase Nikolaos Soukerasise 15:8 .

Veerandfinaalis sai haapsallane tasavägises matšis võidu horvaadi Marko Simunkovici vastu. Pingutada tuli ka poolfinaalis, kus Laasikut ootas itaallane Riccardo Cedrone. Meie vehkleja võitis lõunaeurooplast 15:13. Finaalis heitles Laasik kreeklase Vasileios Tsokase vastu, kelle alistas 15:8 ja teenis Euroopa karikasarja etapivõidu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukas, kes jälgis Laasiku võistluse kulgu Hispaaniast Burgosest, ütles, et tal on väga hea meel, sest esimest aastat ülikoolis õppides ei ole Laasikul end kerge vormi viia.

Alagrupimatšis saadud üht kaotust Nelis-Naukas üle ei tähts