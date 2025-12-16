Algas aasta sportlase rahvahääletus

Katrina Lehis. Foto: BizziTeam

Eesti olümpiakomitee avas esmaspäeval aasta sportlase rahvahääletuse. Läänlastest on kandidaatide hulgas vehklejad. Katrina Lehis kandideerib aasta naissportlase tiitlile. Lehis sai tänavu epeevehklemise maailmameistrivõistlustel individuaalturniiri hõbeda, Euroopa meistrivõistlustel samuti hõbeda ja pronksi maailmakarikaetapil Bogotas.

Aasta treeneri kandidaatide seas on Lehise praegune treener Nikolai Novosjolov. Aasta võistkonna arvestuses konkureerib Eesti epeenaiskond, kuhu kuuluvad teiste seas Katrina Lehis ja Nelli Differt. Naiskond sai Euroopa meistrivõistlustel neljanda ja maailmameistrivõistlustel kuuenda koha ning tuli Marrakeshi MK-etapil teiseks ja võitis Vancouveri MK-etapi. Vancouveris võisteldi Differti lapseootuse tõttu vaid kolme liikmega ja lisaks puudus neil peatreener.

Kandidaatide poolt saab hääletada internetiaadressil aastasportlane.eok.ee.