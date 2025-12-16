Ministeerium tunnustas terviseedendajaid

Terviseedendajate tänuüritus 12.12.2025 Foto: sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi välja valitud maakondade tegusamatest terviseedendajatest töötab tervelt kaks Lääne-Nigula vallas.

Lääne maakonna tunnustuse sai Lääne-Nigula ühendlasteaia liikumisõpetaja Else Altvälja. Altvälja kandidatuuri pakkus ministeeriumile tema koostööpartneri, spordiliidu Läänela esindaja Ülle Lass.

Altvälja on Läänemaa lasteaedade tantsufestivali ja spordipäeva ideede autorite hulgas. „Altvälja initsiatiiv oli ujumistunnid Lääne-Nigula valla eelkooliealistele lasteaialastele,” rääkis Lääne-Nigula ühendlasteaia juhataja Kerda Ledis. „Ta viis need tunnid ka ise läbi.”

Artikkel jätkub peale reklaami

Ledise sõnul on Altvälja liikumistunnid lasteaia mitmes majas mitmekülgsed – lapsed käivad rattamatkadel, suusatavad, uisutavad. Altvälja on toonud lasteaeda ühise õunamahlateo lastevanematega ning ettevõtmise „Marjad lasteaeda”, kus lapsed koos vanematega s