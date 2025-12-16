Vanade omavalitsuste sümboolika on tallel

Palivere lipp.

2017. aastal haldusreformiga ajalukku läinud kunagiste Läänemaa valdade sümboolika on hoiul kohalikes omavalitsustes ja muuseumi seda antud pole.

Ridala valla sümboolika on Haapsalu linnavalitsuses. „Vallavanema ametikett ja paar lippu,“ ütles linnasekretär Erko Kalev.

Lääne-Nigula on läbi teinud kaks valdade ühinemist: 2013. ja 2017. aastal. Lääne-Nigula volikogu esimehe Mikk Lõhmuse sõnul on valla maa-alal asunud endiste omavalitsuste väikesed lipud Taeblas, vallavanema kabinetis. „Kuna lippe kasutatakse osavaldade sümboolikana, siis on täismõõdus lipud osavalla majade juures mastis,“ ütles Lõhmus.

Lääne-Nigula territooriumi kunagistes valdades oli kasutusel vallavanema ametikett. „Klassikaline, mis oli vist igal pool Läänemaal. Hästi lihtne ametiraha, kus ei olnud valla nimegi eraldi peal. Need ei ole isegi valdade kaupa eristatavad,“ ütles Lõhmus.

Lõhmuse teada peaks kõik ametike