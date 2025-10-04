Karude jaht käib kohtusaalides

Eelmisel nädalal tühistas Tallinna ringkonnakohus halduskohtu määruse ja peatas sellega karujahi Eestis, kuni MTÜ Eesti Suurkiskjad ja keskkonnaameti (KKA) vahelises kohtuvaidluses lahendini jõutakse. MTÜ kaebas ameti kohtusse, sest peab karulaskmislubade senist jagamist ebaseaduslikuks.

Eleri Lopp Eesti Suurkiskjate MTÜst rääkis, et kohtus on juba varasemast arutlusel kaks kaebust karujahilubade teemal. „Esimese kohta tegi ringkonnakohus juba otsuse, et KKA load olid õigusvastased. Ka teise vaidluse puhul tegi halduskohus sarnase otsuse, mille KKA kaebas ringkonnakohtusse edasi ja menetlus on pooleli,” selgitas Lopp