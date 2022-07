Ratastooliga Posti tänaval: hakkama saab, aga hea ei ole

Malle-Liisa Raigla fotod

Kolmapäeva õhtul võttis Läänemaa puuetega inimeste koja esimees Jaak Pihlakas ratastoolis istudes ette teekonna mööda Haapsalu vast valminud peatänavat.

Kui Pihlakas oli ratastoolis läbinud 600 meetrit kaubamaja juurest endise Centrali majani ja teisel pool Posti tänavat sama teekonna tagasi, tõdes ta, et hea Haapsalu renoveeritud peatänaval sõita ei ole. „Liikuda saab, aga ebamugavusi on palju. Trenni saab korraliku,” ütles Pihlakas.

Pihlakas meenutas, et aastaid on üle Eesti peetud Haapsalut invasõbralikuks linnaks – kui Tallinnas vaadati pealt, kuidas ratastoolis inimene hakkama saab, siis Haapsalus oli loomulik, et ratastoolis inimestele hoiti näiteks ust lahti. „See oli lastel juba emapiimaga kaasa antud,” ütles Pihlakas.

Uuendatud Posti tänav on aga tema sõnul näide vastupidisest. „Müüt Haapsalu invasõbralikkusest lendas suure pauguga õhku,” ütles Pihlakas, kui oli läbinud kolmandiku tänavast.

