Galerii: Haapsalus algas Muhu väina regatt

Malle-Liisa Raigla fotod

Muhu väina regatt tõi eile Haapsallu 106 alust Eestist, Lätist ja Soomest.

Kokku võtab regatist osa ligi 800 purjetajat, koos korraldus- ja kaldameeskonnaga on nädala jooksul võistlustega seotud umbes tuhat inimest. Regati turundus- ja meediajuht Triin Tallmeister ütles, et aluste arv on ootuspärane, sest tänavu ei saanud regatile tulla Venemaa alused, kes on igal aastal osalenud.

Eile õhtul oli Haapsalu sadamas regati avamine, täna alustavad kõik alused võistlust Saaremaale Kõigustesse. Korraldajad loodavad, et nädala kestev regatt pakub osalejatele elamusi ja katsumusi – on nii tuult, vihma kui ka äikest.

Regati avamisel ei saanud Haapsalu linnapea Urmas Sukles samal päeval avatud Posti tänavast ja sealt aasta eest maha võetud puudest üle ega ümber. „Me võtsime mastivahtrad ja mastipärnad maha ja need kõik läksid purjejahtide mastideks. Keset linna on ilus peatänav ja mastiviirpuud ja mastipihlakad kasvavad,“ ütles Sukles.

Muhu väina regatt on Eesti vanim purjeregatt, mis sai alguse, kui 1958. aastal Riias lõppenud üleliidulistel võistlustel otsustasid eestlased, et tagasitee oleks sisukam, sõita see võistlusena. Esimene etapp purjetati Riiast Pärnusse, kus lisandus kaks jahti. Seejärel sõideti kümne jahiga Haapsallu, kus regatt lõppes.