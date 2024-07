Muhu väina regatt toob Haapsallu sada alust

Nädalavahetusel Tallinnas alanud 67. Muhu väina regatt toob sadakond jahti homme õhtuks Kärdlast Haapsallu, kus purjetajate laulupeoks nimetatud võistlus laupäeval ka lõpeb.

Haapsalus peavad võistlevad alused ära mahtuma Veskiviigi, Suur-Holmi ja Westmeri sadamasse. Suur-Holmi ja Veskiviigi sadama turundusdirektor Tiit Lillipuu ning Westmeri kapten Karel Saarkopli kinnitasid, et sadamad on regati vastu võtmiseks valmis. „Ettevalmistused käivad ja selleks ajaks, kui väin sisse tuleb, on kõik nagu päris,” ütles Lillipuu kolmapäeval.