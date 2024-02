Haapsalu fotoklubil on korraga üleval mitu näitust – klubiliikmed näitavad oma pilte nii Haapsalu raamatukogus kui ka Hestia hotellis.

Hestias on vaadata näitus nimega „Rabarikkus”. See oli mõeldud eksponeerimiseks Matsalu loodusfilmide festivalil, kus Haapsalu fotoklubi on läbi aastate looduspiltidega esinenud. Mullu esitleti „Rabarikkust” klubi enda aastanäitusel, kuna Matsallu väljapanek seekord ei mahtunudki.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!