Läänemaa vaated jõudsid raamatusse

Malle-Liisa Raigla fotod

Reede õhtul tutvustasid lavastaja Margus Kasterpalu ja fotograaf Aile Nõupuu Külli Leppiku raamatut „Unenäolised hetked väikese Eesti läänerannikul”.

Väikeste tekstidega fotoraamat on 104leheküljeline, kuid pildid raamatus pole tavapärased. Igal leheküljel on pilt kokkusulatatud umbes seitsmest erinevast fotost. „Liblikad on igas aastaajas,” ütles Nõupuu.

Nõupuu sõnul on Leppik pärit lõuna-Eestist ja teda vaimustas Läänemaa eriline loodus, mis on teiste värvidega kui tema kodukandis.

Läbi nelja aastaaja näeb raamatus fotosid, mis on tehtud Puises, Kiidevas, Paralepas, Haapsalus, Perakülas, Spithamis, Roostal, Osmussaarel ja mujalgi Läänemaal. Fotode autorid on Haapsalu fotoklubi liikmed, raamatu idee ja tekstide autor on Külli Leppik, kujundaja Erki Rammo.

Kokku võttis raamatu valmimine aega kaks aastat.