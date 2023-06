Haapsalu sall ja Seto suursõlg võivad varsti saada kaitse geotähistena

Patendiameti avaldatud värskes intellektuaalomandi infokirjas antakse teada, et peagi saab seni ELi tasemel toiduainete ja jookide puhul kasutatud geotähise kaitset taotleda ka käsitöö- ja tööstustoodetele.

Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid 2. mail 2023 esialgse kokkuleppeni käsitöö- ja tööstustoodete tähistamiseks kasutatavate geograafiliste tähiste kaitse suhtes. Kui loodav määrus lõplikult heaks kiidetakse, saab seni ELi tasemel toiduainete ja jookide puhul kasutatud geograafilise tähise kaitset taotleda ka käsitöö- ja tööstustoodete puhul, mille omadused on seotud tootmispiirkonnaga, nagu näiteks Böömi kristall, Haapsalu sall või Seto suursõlg.

Selliste toodete geograafiliste tähiste kaitse toob kaasa rohkem innovatsiooni ja investeeringuid, aidates käsitöölistel ning tootjatel, eelkõige VKEdel, edendada ja kaitsta oma traditsioonilist oskusteavet ELi tasandil kooskõlas ELi konkurentsireeglitega. ELis kehtib praegu geograafiliste tähiste erikaitse veinide, piiritusjookide, toidukauba ja muude põllumajandustoodete jaoks. Kaitstud geograafilised tähised on näiteks Champagne’i vahuvein ja ajaloolisel Võrumaal ning Setomaal tuntud sõir.

Puudub aga kogu ELi hõlmav geograafiliste tähiste kaitse käsitöö- ja tööstustoodete jaoks. Eesmärk on kehtestada ELi tasandil vahetult kohaldatav geograafiliste tähiste kaitse käsitöönduslikele ja tööstustoodetele (näiteks ehted, tekstiil, klaas, portselan jms) täiendades geograafiliste tähiste kaitset ELis. Parlamendiga saavutatud poliitiline kokkulepe tagab muuhulgas, et geograafilised tähised on tootjatele atraktiivsed, sest need hoiavad alal tugeva seose toote omaduste ja geograafilise päritolu vahel.

Nüüd peavad mõlemad institutsioonid esialgse kokkuleppe heaks kiitma ja ametlikult vastu võtma. Määruse esialgne ettepanek avaldati esimest korda 13. aprillil 2022 ja määrus jõustub eeldatavalt 2024. aasta alguses.