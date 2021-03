Lahkunud on käsitöömeister Linda Elgas

Täna lahkus 92. eluaastal meie hulgast Haapsalu salli meister ja tuntud pitsikuduja Linda Elgas (22.05.1928 – 11.03.2021).

Linda Elgas sündis Haapsalus Pariisi tänavas (praegu Laskuri tänav). Varakult ema kaotanuna kasvas ta üles tädi juures Martna kandis ning Lähtru kooli käsitööõpetajalt omandaski ta 6. klassis pitsikudumise algteadmised. „Kuna Saksa ajal kuskilt midagi saada polnud, siis tuli kududa ju kõik asjad, mis ülde olemas olid pealaest jalatallani,” on Elgas meenutanud kudumise juurde jõudmist. Kudumisele jäi ta truuks kogu eluks.

1958. aastal sai Elgasest pitsrätikuduja Haapsalu tööstuskombinaadis, kus töötas hulk kogenud rätikudujaid. Ta oli üks rahvakunstimeistrite koondise UKU Haapsalu osakonna asutajatest 1966. aastal.

Kuigi Elgas on elu jooksul tegelenud ka kõikvõimaliku muu käsitööga, on ta eelkõige tuntud ikka sallikudujana, kelle käte vahel on sündinud sadu Haapsalu rätte ja salle. Tema kootud rätid olid 1967. aastal Montreali ja 1970. aastal Pariisi maailmanäitustel.

Elgas on mitmetel käsitöökursustel oma sallikudumisoskusi nooremale põlvkonnale edasi andnud ning tema loodud rätimustritest on ilmunud kaks raamatut. Neist esimene, „Haapsalu rätikud” nägi ilmavalgust 1991. aastal ning teine, „Linda rätid” 2019. aastal. „Linda rättidesse” on jõudnud 20 Elgase loodud mustrit, mille kaaslased Haapsalu käsitööseltsiks rättideks kudusid.

2001. aastal tunnustasid Eesti rahvakunsti ja käsitööliit ning rahvakultuuri keskus Linda Elgast pärandihoidja tiitliga. Ta sai selle kui käsitöömeister, Haapsalu salli kudumistraditsioonide alalhoidja. Alates 2016. aastast oli Linda Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus.