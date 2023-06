Haapsalu põhikooli näitusel „Koovad kõik“ pitsikeskuses on vaadata õpilaste ja õpetajate kootud Haapsalu sallid ja rätikud.

Näituse kuraator on klassiõpetaja Liia Lees, kes samuti oma pitsid näitusele on toonud. Juba mõni aasta koovad Haapsalu pitse peale õpilaste, kellel see on käsitöötunni kavas, ka õpetajad.

